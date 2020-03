Europa League, Torres (pres. Getafe): “La salute è più importante di tutto. Viaggio a Milano? Abbiamo già…”

Il doppio scontro tra Inter e Getafe, valido per gli ottavi di finale di Europa League, verrà giocato con ogni probabilità a porte chiuse a causa dell’emergenza del coronavirus. Dopo l’annuncio del ministro della Salute spagnolo, è arrivata anche l’indiscrezione che riguarda il match che è in programma il 12 marzo a San Siro.

In attesa di capire quale sarà la posizione assunta dalla Uefa, Ángel Torres, presidente del Getafe, è intervenuto ai microfoni di Radio Marca per tracciare il quadro della situazione: “È meglio prevenire che curare. Ora dobbiamo solo prestare attenzione alla salute. Mi dispiace per i tifosi, ma queste scelte sono importanti per la loro salute, che è la prima cosa. Penso che la decisione sulla salute sia corretta e dovremo guardare la partita in televisione. La partita con l’Inter a Milano? Abbiamo già l’hotel e un aereo con 48 posti a sedere per andare solo in giornata, partire la mattina e tornare la sera”.

