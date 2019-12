Ex Inter, Forlan si ritira. Serata di gala a Montevideo: in campo anche Zanetti, Milito e Cambiasso

Diego Forlan lascia definitivamente il calcio. L’attaccante uruguaiano ha appeso gli scarpini al chiodo dopo la partita d’addio che si è giocata ieri al Centenario di Montevideo.

Alla sfida hanno preso parte diversi giocatori, tra qui Zanetti, Cambiasso e Milito, suoi ex compagni nell’avventura all’Inter. Il match si è concluso con il risultato di 6-6 al termine di una grande festa in onore de El Cacha. Per lui pronta una nuova vita da allenatore, sulla panchina del Peñarol.

