GdS – Barella e Sanchez finalmente in gruppo: l’Inter torna a pieni giri. Conte ora può sognare

Ripartire non sarà facile visto che l’Inter chiuderà il girone d’andata con la trasferta di Napoli e ospitando a San Siro l’Atalanta ma Conte è deciso a ripartire con la stessa ferocia che ha contraddistinto la prima parte di stagione.

L’Inter ha festeggiato il Natale al primo posto in classifica e, in attesa dei rinforzi tanto voluti dal mercato, la squadra nerazzurra è tornata a lavorare ad Appiano, sotto gli occhi di 100 tifosi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la notizia più importante è quella relativa al recupero degli infortunati. Conte ha ritrovato un esercito praticamente al completo, l’unico dubbio è su Kwadwo Asamoah: il problema alla cartilagine del ginocchio sinistro non si risolve, ecco perché sulla mattonella del ghanese si cerca il rinforzo giusto.

Fondamentale rivedere in campo Stefano Sensi, dopo i 19 minuti collezionati con il Genoa. Ma ieri ad Appiano hanno lavorato con il gruppo anche Alexis Sanchez e Nicolò Barella. Il primo non gioca dal 28 settembre, mentre il secondo si è fatto male in casa del Torino il 23 novembre. Conte fin qui ha stretto i denti, avendo anche buone risposte da altri giocatori. Riaverli già a Napoli è fondamentale per dare profondità all’Inter e alle sue ambizioni.

