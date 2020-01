GdS – Barella si prende la scena: sicurezza per Conte, anche da regista. Terzo gol a San Siro

Ci ha pensato Barella a sconfiggere la pareggite e a spedire l’Inter in semifinale. Lo ha fatto con una prestazione totale, a tutto campo, e con un gol in controbalzo da paura che vale da solo il prezzo del biglietto. Nel giorno dell’esordio di Eriksen, è il centrocampista nerazzurro a prendersi la scena in campo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte gli affida in mano le chiavi del centrocampo insieme a Vecino: non può fare altrimenti visto che Borja Valero, Gagliardini, Sensi e Brozovic sono out. Lo schiera davanti alla difesa nel ruolo da playmaker e gioca da veterano: un gioco da ragazzi per uno innamorato del Nba.

L’ex Cagliari cresce col passare dei minuti e risulta essere il migliore in campo dopo i 90 minuti. Terzo gol in stagione, tutti realizzati a San Siro e tutti pesanti: il primo all’esordio assoluto in Champions League contro lo Slavia, il secondo bellissimo a 7 minuti dalla fine con il Verona e ora questo che spedisce l’Inter e Conte in semifinale di Coppa Italia:

