GdS – Capitano silenzioso e coraggioso, Handanovic torna protagonista. Eguagliato il record di Pagliuca

San Samir Handanovic. Il capitano e portiere dell’Inter si è conquistato uno spazio importante stamani sui principali quotidiani sportivi: il numero uno viene infatti celebrato dopo il rigore parato nel finale di Inter-Atalanta a Luis Muriel. Un intervento miracoloso che ha permesso a Conte di portarsi a casa un punto importante e di riportarsi solitario al primo posto in classifica, in attesa della sfida in programma questa sera tra Roma e Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Handanovic è diventato il portiere che ha parato più rigori in Serie A, 24 come l’altro interista Gianluca Pagliuca. Muriel aveva segnato 10 rigori su 10 in Serie A ma sulla sua strada ha trovato il capitano nerazzurro. Un capitano di poche parole (“altra pasta rispetto al predecessore Icardi…”) ma un capitano coraggioso.

Non a caso l’Inter quest’anno ha la migliore difesa di tutta la Serie A: appena 16 gol incassati finora, con le spalle dello sloveno sempre larghissime a difesa della porta nerazzurra. Perché a 35 anni suonati (ne compirà 36 il prossimo 14 luglio) Samir non ha la minima intenzione di volere rallentare.

