GdS – Conte pronto a riabbracciare Sensi: il rientro è ad un passo. C’è una data cerchiata sul calendario

Stefano Sensi è stata l’arma in più dell’Inter di Conte nella prima parte di stagione: dopo le ottime indicazioni fornite nel precampionato estivo, il centrocampista arrivato dal Sassuolo si è confermato ad altissimi livelli nelle prime giornate di Serie A, trovando la via della rete anche con estrema facilità. Poi l’infortunio ad ottobre contro la Juventus, da lì qualcosa sembra essersi rotto: troppi problemi muscolari, una condizione fisica che non riesce più ad essere recuperata con Sensi che è finito sempre più ai margini del radar nerazzurro.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo il problema al piede rimediato nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, ora Sensi è pronto a tornare a disposizione di Conte e cercare di dare il proprio contribuito da qui a fine campionato. L’ex centrocampista del Sassuolo salterà il big match di domenica contro la Juventus e tornerà a disposizione proprio per la partita contro la sua ex squadra, in programma dopo la gara coi bianconeri.

