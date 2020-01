GdS – Eriksen-Tottenham, la resa dei conti. E quel retroscena dopo il match contro il Liverpool…

I 69 minuti disputati ieri pomeriggio contro il Liverpool potrebbero essere gli ultimi disputati con la maglia del Tottenham da Christian Eriksen. L’Inter coltiva il sogno di portarlo subito a Milano, intanto i tifosi degli Spurs lo hanno completamente scaricato.

La Gazzetta dello Sport rivela un curioso retroscena: mentre Mourinho in conferenza stampa dribblava a fine partita le domande sul mercato, Eriksen ha lasciato la zona mista scappando come un razzo per evitare le domande dei giornalisti.

La prestazione contro il Liverpool non è stata sufficiente anche se va detto che Eriksen è stato schierato nel ruolo di centrocampista centrale, non propriamente congeniale alle sue caratteristiche. Ovviamente la situazione contrattuale ha inciso inevitabilmente sul suo rendimento. L’Inter lo sogna, ora si è arrivati alla resa dei conti.

