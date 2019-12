GdS – Giocatori, dirigenza, staff tecnico e medici: il sergente Conte non risparmia nessuno a… Natale!

Vacanze sì, ma non troppo. Antonio Conte sa sicuramente come tenere alta la tensione anche in vista della sosta natalizia. La sua Inter ha chiuso il 2019 al primo posto in classifica, a pari punti con la Juventus, e per questo il tecnico nerazzurro non vuole che i suoi uomini si distraggano troppo in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 29 dicembre, e in vista della sfida in programma al San Paolo contro il Napoli.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo pericolo individuato da Conte sono le tavolate natalizie. E’ stata raccomandata moderazione nei pasti, che devono attenersi il più possibile alla dieta consigliata: una sola eccezione concessa, per il pranzo di Natale. Ai giocatori è stato anche fornito un programma atletico consigliato, esercizi e corsa per farsi trovare pronti dopo la fine delle vacanze.

Ma Conte non darà tregua nemmeno alla propria dirigenza. Il telefono suonerà spesso, Antonio vorrà essere ragguagliato sullo stato dei lavori di mercato mentre con lo staff i contatti non saranno meno intensi. Senza dimenticare medici e preparatori, che hanno la missione di svuotare l’infermeria. Alla ripresa anche Sanchez, Asamoah e Barella dovrebbero essere “sani”.

