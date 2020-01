GdS – L’era Eriksen ha inizio: San Siro già lo ama! Il racconto della prima in nerazzurro

Il giorno dopo la presentazione social alla Scala di Milano, Christian Eriksen fa il debutto alla Scala del calcio: il fantasista danese inizia dalla panchina, poi Conte lo getta nella mischia nel momento maggiore di difficoltà della squadra nerazzurra. Dopo una manciata di secondi dal suo ingresso in campo, l’Inter trova il gol dell’importantissimo 2-1 di Barella che spedisce Conte in semifinale. Coincidenze? Chissà.

San Siro ieri era tutto per Eriksen, già a partire dal riscaldamento. Cori, striscioni e tanti applausi per il grande acquisto del’Inter. I tifosi urlano il suo nome appena mette piede in campo per il riscaldamento ed esplodono al suo ingresso in campo, accompagnando l’entrata con un grande boato. Piazzato dietro Lukaku-Lautaro, il danese fa qualche tocco intelligente, smista senza esagerare, prova anche un tiro e dà l’assist al Toro che segna ma in fuorigioco. L’era Eriksen è iniziata.

