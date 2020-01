GdS – Sensi, Barella e Sanchez: i nuovi acquisti di Conte. L’ex Sassuolo titolare con il Napoli

L’Inter si giocherà il titolo di campione d’inverno con la Juventus nelle ultime due giornate del girone d’andata di Serie A: la squadra nerazzurra è attesa da un doppio impegno difficile, prima facendo visita al Napoli di Gattuso e poi ospitando a San Siro l’Atalanta dell’ex Gasperini.

Conte però potrà contare sul rientro a pieno regime di Stefano Sensi, Nicolò Barella e Alexis Sanchez: dopo aver perso D’Ambrosio per infortunio, il tecnico ritrova in un colpo tre pedine fondamentali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, difficilmente giocheranno tutti i 180 minuti ma sono, finalmente, pronti.

L’unico che ha già riassaporato il campo prima di Natale è stato Sensi, sceso in campo per 19 minuti nel finale di gara contro il Genoa. Un recupero importante per Conte visto l’impatto e il rendimento mostrati dall’ex Sassuolo nella prima parte di stagione: contro il Napoli potrebbe scendere in campo dal 1′. Va verso la panchina Barella, pronto però a dare il proprio contributo a gara in corso. L’inserimento sarà graduale, lo staff medico nerazzurro e lo stesso Conte non vogliono correre rischi. Stesso discorso per Sanchez: il cileno può garantire modi diversi per attaccare le difese, parla la stessa lingua calcistica del Toro e può colpire anche giocando spezzoni. Averlo lì, averli tutti e tre lì, fa tutta la differenza, per provare a non mollare la vetta.

