Ghirelli (Lega Pro): “Juventus-Inter? Possibile slittamento al 2 marzo. Contro il Ludogorets…”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva per commentare l’emergenza del coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Nord Italia, in vista anche del big match tra Juventus e Inter in programma domenica sera all’Allianz Stadium.

Ecco le sue parole: “Il consiglio federale è stato preceduto da un incontro tra le presidenti delle leghe, i medici della nazionale e il ministero della salute. Sta arrivando un provvedimento che blocca le manifestazioni sportive fino al 1° marzo nelle regioni interessate dal virus. Juventus-Inter? La partita contro il Ludogorets si giocherà a porte chiuse, mentre per Juventus-Inter sono al vaglio diverse opzioni tra le quali anche giocare lunedì 2, stanno discutendo, la scelta spetta alle leghe competenti. La delibera termina domenica, da lunedì è un’altra storia”.

