Gianfelice Facchetti: “Coreografia per papà? Bellissima e spiazzante. Sullo scudetto…”

Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex bandiera dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per commentare la coreografia dedicata dalla Curva Nord della Lazio a suo padre prima del fischio d’inizio della sfida con i nerazzurri.

Ecco le sue parole: “E’ stato bellissimo vedere come uno stadio si riunisca per l’amore per il calcio e delle figure che ci hanno fatto innamorare di questo sport. Vedere comparire il volto di papà così è quanto di più spiazzante che ci possa essere”.

Sulla lotta scudetto: “Il centrocampo della Lazio ha dimostrato di essere il più forte, anche ieri sera. Ci sono ancora le possibilità per divertirsi fino alla fine .Vedremo chi avrà più convinzione per farlo. La Lazio è la più accreditata a dare fastidio alla Juventus”.

