L’Inter torna alla vittoria a San Siro, liquidando la pratica Fiorentina con il risultato di 2-1 e strappando il pass per la semifinale di Coppa Italia: nella prima in nerazzurro di Eriksen, a prendersi la scena è Nicolò Barella con una prestazione totale in ogni zona del campo. Ecco i migliori e i peggiori della squadra nerazzurra.

