Iachini avvisa l’Inter: “Ci teniamo alla Coppa Italia. Faremo di tutto per passare il turno”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 durante il programma Radio anch’io sport, dopo il successo rimediato al San Paolo contro il Napoli di Gattuso.

Spazio anche alla Coppa Italia e alla sfida in programma ai quarti di finale contro l’Inter: ”Fare 3 partite in una settimana non è facile, abbiamo qualche assenza di troppo e quindi dovremo fare una grande prestazione contro l’Inter. La Coppa Italia è motivo di gioia per la città di Firenze e proveremo a superare il turno, faremo di tutto per passare”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!