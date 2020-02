Il Coronavirus spaventa il Ludogorets: mascherine protettive durante il volo verso Milano

Venire di questi tempi a Milano non è sicuramente una passeggiata a causa dell’emergenza del coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Nord Italia, soprattutto la Lombardia: ecco perché la trasferta europea milanese, in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro l’Inter, è vissuta dal Ludogorets con grande ansia e preoccupazione.

Come riportato dal sito ufficiale del club, la squadra bulgara per l’intera durata del volo e durante lo sbarco a Milano, ha indossato le mascherine protettive necessari per la difesa del Covid19.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!