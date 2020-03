Il Giornale – Marotta al colloquio con Barcellona e Real Madrid: nasce l’euro cartello per tagliare gli stipendi

Nell’assemblea che si è tenuta ieri tra i club di Serie A la società specializzata Deloitte ha affermato che, in caso di un’eventuale sospensione definitiva del campionato di calcio, si registrerebbe una perdita di 700 milioni di euro. Un rimedio possibile sarebbe quello di ridurre gli ingaggi di calciatori e allenatori.

Così, per iniziativa di Beppe Marotta sarebbe partito un altro sondaggio europeo per provare a mettere insieme una sorta di cartello dei top club continentali così da schierare una platea molto più rappresentativa: “Il Barcellona è già pronto ad aderire: il 61% del suo budget è costituito dal monte-stipendi che ammonta a 507 milioni più 135 milioni di ammortamento. Così il Real Madrid al culmine del colloquio di ieri con il dirigente interista. L’orientamento emerso è di proporre un taglio tra il 25 e il 30% che vorrebbe dire, per i calciatori, rinunciare agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!