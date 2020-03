Immobile: “Serie A sospesa? Scelta giusta. Unica cosa da fare è restare a casa! Presto tornerà la normalità”

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, in vetta alla classifica marcatori della Serie A, è intervenuto in una diretta Instagram dell’attore Salvatore Esposito, famoso interprete della serie televisiva Gomorra, per parlare dell’emergenza coronavirus che, tra le tante cose, ha portato anche alla sospensione momentanea della Serie A.

Ecco le sue parole: “È difficile vivere così, soprattutto per noi che siamo abituati ad una vita frenetica. Ma dobbiamo essere positivi. Stavamo andando forte, sia io che la Lazio, ma la situazione è questa: che possiamo farci? Anche l’Europeo è stato spostato. L’unica cosa da fare adesso è restare a casa”.

La scelta di sospendere la Serie A: “Hanno rinviato tutti gli sport, è giusto così. Il nostro si è fermato dopo Juventus-Inter. Giocare a porte chiuse è brutto, si gioca per i tifosi. Quando ci sono tante persone che ti incitano è diverso, speriamo di tornare presto alla normalità”.

