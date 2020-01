Inter-Atalanta, Handanovic in mixed zone: “Risultato giusto. Io decisivo? Tutta la squadra ha giocato bene”

Dopo aver parato a Muriel nel finale il calcio di rigore e permesso all’Inter di portare a casa un pareggio importantissimo, Samir Handanovic si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone per analizzare il match che si è disputato a San Siro tra Inter e Atalanta.

Ecco le parole raccolte dall’inviato di Passioneinter: “Ultimo rigore parato? Passato tanto tempo, oggi era la sera giusta. Quando un portiere neutralizza un rigore di solito risulta sempre decisivo. Ma il risultato questa sera è determinato anche da altre circostanze, abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, l’abbiamo preparata nel modo giusto. Noi giochiamo per vincere, sempre. Siamo l’Inter. Nel calcio poi ci sono partite in cui devi prendere il pareggio, abbiamo giocato contro una squadra forte, credo sia il risultato giusto. Poi siamo calati e loro ci hanno un po’ messo sotto. Potevamo magari gestire meglio certe situazioni, ripartire meglio nel secondo tempo. Noi siamo l’Inter e giochiamo sempre per vincere, però certe volte un punto può risultare importante, considerando anche la forza dell’Atalanta. L’1-1 finale secondo me è giusto. Nel girone di ritorno, s’è possibile, puntiamo a fare ancora meglio”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!