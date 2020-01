LIVE – Le pagelle di Inter-Atalanta: subito Lautaro! Lukaku decisivo

Vincere per chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi e per laurearsi campione d’inverno: è questa la missione dell’Inter di Antonio Conte che ospita a San Siro l’Atalanta dell’ex Gasperini. L’ennesimo test per testare le ambizioni di Lukaku e compagni, un match che si preannuncia sicuramente scoppiettante e ricco di emozioni. Ecco le pagelle e i giudizi della sfida curati dalla redazione di Passioneinter.com.

HANDANOVIC 6

GODIN 6

DE VRIJ 6,5

BASTONI 6,5

CANDREVA 6

GAGLIARDINI 6

BROZOVIC 6

SENSI 6,5

BIRAGHI 6

LAUTARO 7,5

LUKAKU 7

