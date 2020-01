Inter-Atalanta, San Siro già quasi tutto esaurito: raggiunta quota 70.000 spettatori

Dopo l’importantissima vittoria maturata al San Paolo contro il Napoli, l’Inter chiuderà il girone d’andata a San Siro ospitando sabato sera l’Atalanta nella 19esima giornata di Serie A. In caso di vittoria, la squadra di Conte si laureerebbe campione d’inverno: un match importante contro un’avversaria però di tutto livello.

Una partita dalle grandi occasioni che potrà contare su una cornice di pubblico davvero pazzesca. Come annunciato dal club nerazzurro, sono previsti già 70.000 spettatori per Inter-Atalanta. Conte potrà chiudere il girone d’andata contando ancora una volta su San Siro, un vero e proprio 12esimo uomo in campo.

