GdS – Barella contro Nainggolan, sfida nella sfida a San Siro: da amici fraterni ad avversari per 90′

Inter-Cagliari la rappresenta anche la sfida a distanza tra Nicolò Barella e Radja Nainggolan: il primo in estate ha lasciato la Sardergna per coronare il sogno di vestire la maglia nerazzurra, il secondo ha deciso di ripartire da dove tutto è iniziato per rilanciarsi dopo un’annata deludente.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i due è instaurato un profondo legame che affonda le sue radici da diversi anni: quando Barella passò dalla Primavera del Cagliari in prima squadra, in allenamento non mollava nemmeno per un secondo Nainggolan su ogni zolla del campo. Radja e Nicolò col tempo sono diventati amici, quasi fratelli, tanto da condividere anche lo stesso agente di mercato.

Per poco hanno accarezzato a luglio la possibilità di giocare nuovamente insieme all’Inter: qualche giorno insieme nella tournée in Asia e poi le strade si sono nuovamente separate. Nainggolan a Milano non è riuscito a lasciare il segno, a Cagliari ora il Ninja sta vivendo una nuova vita come testimoniato dai grandi numeri fin qui fatti registrare in stagione. Se Radja è rinato, Barella è definitivamente esploso in maglia nerazzurra. Oggi i due metteranno da parte l’amicizia fraterna che li lega e torneranno ad essere per 90′ avversari.

