Inter-Cagliari, Conte perde subito Skriniar: i motivi della sostituzione

Brutte notizie per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dopo pochi minuti ha perso Milan Skriniar ed è stato costretto a schierare in campo Godin al posto del difensore slovacco.

Secondo le prime informazioni, Skriniar ha avvertito giramenti alla testa e compressioni sul torace, legati ad un malessere influenzale. Il difensore ha così deciso di non proseguire la partita e abbandonare il campo per non correre eventuali rischi. L’ex Sampdoria è stato subito soccorso dallo staff medico nerazzurro che monitorerà con attenzione la situazione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!