GdS – La moviola di Inter-Cagliari: mano di Lykogiannis, manca un rigore a Conte. E Lukaku…

Dopo il grande polverone mediatico che si è creato attorno all’Inter dopo la partita contro l’Atalanta per il calcio di rigore negato a Gasperini per fallo di Lautaro Martinez su Toloi, anche ieri a San Siro in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia il Var è stato protagonista.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul 2-0 annullato di Lukaku dall’assistente Paganessi è davvero roba di millimetri: in sala Var si tracciano le linee e dopo un po’ si conferma il fuorigioco. Qualche dubbio rimane sul mani di Lykogiannis al 22’ su Lazaro che accentra: il braccio è aperto, ma il Var Di Paolo non ritiene di mandare al monitor l’arbitro Chiffi.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!