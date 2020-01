Le probabili formazioni di Inter-Cagliari: torna Bastoni, Borja in regia. C’è Nainggolan

Ripartirà da San Siro la corsa dell’Inter in campionato: la squadra di Conte, dopo due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lecce, vuole tornare alla vittoria e cercherà di farlo ospitando domenica all’ora di pranzo il Cagliari di Rolando Maran.

Conte opterà ancora una volta per il 3-5-2. Davanti ad Handanovic torna dal 1′ Bastoni al fianco di Skriniar e De Vrij, solo panchina per Godin. A centrocampo D’Ambrosio e il neo acquisto Young sulle fasce, Conte non rischierà Brozovic: toccherà in cabina di regia a Borja Valero con Barella e Sensi ai suoi fianchi. In avanti il tandem Lukaku-Lautaro.

Squalificato Pisacane, Maran è costretto a schierare in difesa Walukiewicz. Nainggolan proverà a far male alla sua ex squadre al fianco di Joao Pedro e alle spalle di Simeone.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

