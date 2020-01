Inter-Fiorentina, la probabile nerazzurra: in avanti Lautaro-Sanchez. Scelte obbligate a centrocampo

Il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani sera a San Siro, rappresenta una grande occasione per buttarsi alle spalle i tre pareggi consecutivi rimediati in campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è scontato che Lautaro Martinez parta titolare dal primo minuto dopo il rosso rimediato contro il Cagliari: il Toro così scenderà al fianco di Sanchez, con Lukaku che potrebbe riposare in ottica campionato.

In attesa di vedere quale sarà la scelta finale su Eriksen, a centrocampo scelte obbligate per Conte che può contare solo su tre giocatori disponibili: Barella, Sensi e Borja Valero. Brozovic e Gagliardini sono ancora out, mentre in difesa sono da monitorare le condizioni di Skriniar. A destra potrebbe esserci dal 1′ D’Ambrosio, con Young che potrebbe invece sbarcare sull’out di sinistra.

La probabile nerazzurra:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro, Sanchez.

