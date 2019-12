LIVE – Le pagelle di Inter-Genoa: Lukaku show a San Siro

Vincere per chiudere in bellezza il 2019 e riportarsi al primo posto in classifica a pari punti con la Juventus prima della sosta natalizia. E’ questa la missione dell’Inter di Antonio Conte che ospita quest’oggi a San Siro il Genoa dell’ex Thiago Motta. Ecco le pagelle di Inter-Genoa redatte da Passioneinter.com

HANDANOVIC S.V

SKRINIAR 6

DE VRIJ 6

BASTONI 6,5

CANDREVA 6,5

GAGLIARDINI 7

BORJA VALERO 6

VECINO 6

BIRAGHI 6,5

ESPOSITO 6,5

LUKAKU 7,5

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!