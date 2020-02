Inter-Ludogorets, Borja Valero (Sky): “Abbiamo preso sul serio l’Europa League. San Siro chiuso? Non sarà la stessa cosa”

Chiude il giro delle interviste alla vigilia di Inter-Ludogorets, match valevole per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, quella rilasciata da Borja Valero ai colleghi di Sky Sport.

Il centrocampista spagnolo presenta così il match in programma domani a San Siro: “Noi cercheremo di fare le cose che abbiamo provato in allenamento, mettendo in campo la miglior prestazione possibile. San Siro a porte chiuse? Il calcio è spettacolo e non sarà la stessa cosa senza pubblico. Ma dobbiamo fare così come ci hanno detto, affronteremo la partita di domani e le altre nel migliore dei modi”.

Testa all’Europa: “Non abbiamo ancora avuto modo di pensare alla Juventus. Dal momento in cui la Champions non è stata più un obiettivo perseguibile, abbiamo preso sul serio fin dall’inizio l’Europa League. Poi più vai avanti e più la competizione diventa interessante perché incontri squadre importanti e stadi belli”.

