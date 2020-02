Inter-Ludogorets, Lukaku nella storia: eguagliato il record di Samuel Eto’o

Romelu Lukaku ci ha abituato sicuramente a gol più belli ma a volte serve anche il fattore C per buttarla dentro: pochi secondi prima della fine del primo tempo, l’attaccante belga è andato in rete nella sfida di Europa League contro il Ludogorets con un gol davvero rocambolesco.

Una rete importantissima che ha spianato la strada alla qualificazione nerazzurra. Secondo quanto riportato da Opta, con questo gol Lukaku eguaglia il record di Samuel Eto’o nella stagione 2010/2011: l’attaccante belga, come il Re Leone, è andato a segno almeno 2 volte in quattro competizioni differenti in una singola stagione.

