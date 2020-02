Inter-Ludogorets, occhio ai cartellini: quattro nerazzurri fra i diffidati

In campo con la massima concentrazione per un’Inter che dovrà evitare passi falsi con il Ludogorets in una gara teoricamente semplice da affrontare visto il tranquillizzante risultato dell’andata. Ma non per questo l’incontro potrà essere preso sottogamba, perché bisognerà evitare disattenzioni che rischierebbero di rimettere in discussione il discorso qualificazione.

Ma al contempo la formazione di Conte dovrà prestare massima attenzione anche ai cartellini, dato che sono diversi i giocatori in diffida che, in caso di giallo, salterebbero l’eventuale partita d’andata degli ottavi di finale. Nella lista Diego Godin, Antonio Candreva e Nicolò Barella, anche se stando alle probabili formazioni solo quest’ultimo dovrebbe scendere in campo nella sfida di questa sera.

A questi bisogna aggiungere anche il tecnico nerazzurro Antonio Conte, che dovrà evitare cartellini per guidare i suoi nel prossimo turno di campionato.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!