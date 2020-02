Inter-Ludogorets, Vrba: “Se segniamo un gol la partita diventa interessante. Coronavirus? In Italia non lo si affronta seriamente”

A causa dell’emergenza del coronavirus, anche Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, si è affidato ai microfoni del sito ufficiale del club bulgaro per presentare la sfida in programma domani sera a San Siro contro l’Inter.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Domani ci aspetta uno scontro molto difficile contro una delle migliori squadre d’Italia e d’Europa. Sappiamo che il risultato del primo incontro in Bulgaria non è positivo, ma penso che segnando un gol la partita diventerebbe molto interessante. Prima di tutto perché giocheremo senza pubblico, secondo perché l’Inter ha un vantaggio. Non so quanto conterà che non hanno giocato domenica”.

Sull’emergenza del Coronavirus: “Non sono un medico né specialista in questo settore, quindi non posso esprimere un parere in generale. Ma guardando la situazione a Milano, dico che gli italiani non prendono questo problema seriamente come succede in Bulgaria”.

