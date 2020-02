Inter-Milan, De Vrij (Inter Tv): ”Nella m***a nel primo tempo, poi grande carattere. Il gol? Emozione unica”

Al termine dell’incredibile rimonta arrivata nel secondo tempo di Inter-Milan, Stefan De Vrij si è concesso ai microfoni di Inter Tv per commentare l’importantissima vittoria maturata questa sera a San Siro che spedisce l’intera squadra al primo posto in classifica insieme alla Juventus.

Ecco le sue parole: “C’è tantissima soddisfazione per la vittoria ma sappiamo anche che c’è da lavorare. Nel primo tempo abbiamo fatto male, loro meritatamente sono andati in vantaggio. Siamo entrati in campo nel secondo tempo con un altro carattere e siamo riusciti a portarla a casa. Il mister? Ci ha detto dove dovevamo migliorare, siamo andati nella mer** nel primo tempo ma nel secondo tempo ci abbiamo messo cuore e voglia. Abbiamo fatto subito due gol e siamo tornati in partita, poi siamo riusciti a vincerla”.

Il gol del 3-2: “Sono emozioni incredibili, ricordi che rimangono sempre. Segnare nel derby e vincerlo è un’emozione unica”.

Sogno scudetto e la Coppa Italia: “Siamo tutti lì in alto e siamo vicini, dobbiamo continuare a vincere le nostre partite. Testa subito al Napoli, anche la Coppa Italia è un obiettivo”.

