Lukaku contro Ibrahimovic, la sfida nella sfida: i due bomber-trascinatori di Inter e Milan a confronto

Dici Inter e dici Lautaro e Lukaku. Dici Milan e dici Zlatan Ibrahimovic. Oggi però il Toro salterà per squalifica il derby di Milano che chiuderà alle 20.45 la 23esima giornata di Serie A: il peso dell’attacco nerazzurro sarà così riposto, con ogni probabilità, tutto su Lukaku perché secondo le ultime indiscrezioni, Conte starebbe pensando ad un 3-5-1-1 con l’attaccante belga unico riferimento in avanti. Alle sue spalle dovrebbe agire Eriksen, mentre dall’altra parte anche Pioli sta pensando di virare sul 4-4-1-1 con Ibrahimovic unico punto di riferimento in attacco e con Calhanoglu nelle vesti di trequartista.

I due sistemi tattici nelle menti di Conte e Pioli ripongono la lente di ingrandimento ancora di più sulla sfida nella sfida tra Lukaku e Ibrahimovic. Due veri numeri 9 a confronto, anche se lo svedese scenderà in campo con la 21, che hanno condiviso anche una breve parentesi insieme al Manchester United nella stagione 2017/2018. Ora sono pronti a sfidarsi e a contendersi lo scettro di nuovo padrone di Milano.

Lukaku è pronto a concedere il bis dopo il gol siglato all’andata nel suo primo derby milanese. Cross di Barella, anticipo su Romagnoli, stacco imperioso, palla in rete e inchino davanti la Nord. Romelu sa come si fa e cercherà ancora una volta di trascinare i suoi compagni alla vittoria. I 3 punti in palio oggi sono importantissimi perché permetterebbero all’Inter di agguantare la Juventus in testa alla classifica. Il numero 9 nerazzurro, inoltre, ha motivazioni individuali per la partitissima di questa sera visto che il gol a San Siro, in campionato, manca da un mese e mezzo: dopo la sosta natalizia Lukaku è rimasto a secco con Atalanta e Cagliari mentre in trasferta sono arrivate due doppiette contro Napoli e Udinese. Al momento sono 5 i gol siglati a San Siro sui 16 totali realizzati in stagione. Quale occasione migliore per tornare al gol e per inchinarsi nuovamente alla Curva Nord.

Segnare in un derby però lo sa fare anche molto bene Zlatan Ibrahimovic che ha fatto di tutto pur di recuperare e giocare questo derby che per lui vale tanto. Le 117 presenze e i 66 gol con la maglia nerazzurra lo rendono sicuramente il grande ex della sfida. Nel derby di Milano ha spesso lasciato il segno sia con la maglia dell’Inter che con quella del Milan, oggi cercherà come Lukaku di trascinare la propria squadra come fatto fin qui dal suo ritorno in Italia. La squadra rossonera infatti è tornata a vincere, ad inanellare risultati utili consecutivi e a sognare nuovamente l’Europa: dopo 3 vittorie consecutive il Milan non è andato oltre l’1-1 con il Verona e non è un caso che la squadra abbia fatto un passo indietro, sia dal punto di vista del gioco che del risultato, senza Ibra in campo.

Non sarà agile come qualche anno fa ma Ibrahimovic ha dimostrato di poter dare ancora tanto alla causa rossonera, soprattutto a livello mentale. Bisognerà vedere quale sarà la reale condizione fisica dello svedese e se questa inciderà nell’economia del match. Lukaku invece ha recuperato la migliore forma, dopo un avvio di stagione un po’ difficile, e si presenta al derby nel migliore dei modi: la doppietta siglata ad Udine certifica la rinascita del belga in maglia nerazzurra dopo l’addio tormentato dal Manchester United. I tifosi hanno dimenticato Icardi, sono innamorati di lui così come lo è Conte.

20 gol stagionali e 4 assist in 29 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League per Lukaku, 2 gol per Ibrahimovic in 5 presenze dal suo ritorno in Italia. Le due squadre cercheranno di appoggiarsi sulle loro due boe per guadagnare metri e cercare di far male alla squadra avversaria. Lukaku dovrà vedersela con Romagnoli e Kjaer (in vantaggio su Musacchio), più duro il compito di Ibrahimovic atteso da Godin, De Vrij e Skriniar. Si prevedono duelli accesi in attacco e difesa ma il più grande duello sarà quello a distanza tra Lukaku e Ibrahimovic. In palio non ci sono solo i tre punti. In palio c’è lo scettro di nuovo padrone di Milano.

