Le probabili formazioni di Inter-Milan: novità in difesa, Eriksen alle spalle di Lukaku

Un derby importantissimo, che assume ancora maggior valore in casa nerazzurra dopo la sconfitta della Juventus a Verona nell’anticipo serale della 23esima giornata di Serie A: questa sera alle ore 20.45 va in scena a San Siro la stracittadina tra Inter e Milan, con Lukaku e compagni a caccia dei tre punti per tornare in vetta al campionato.

Conte è pronto a cambiare modulo di gioco e a passare al 3-5-1-1: complice la squalifica di Lautaro Martinez, il peso dell’attacco sarà tutto su Romelu Lukaku con Christian Eriksen che agirà alle sue spalle. Centrocampo composto da Barella e Vecino ai lati di Brozovic, sulle fasce Young e Candreva: in difesa assente per squalifica Bastoni, D’Ambrosio è in pole su Godin per affiancare Skriniar e De Vrij. In porta ci sarà Padelli.

Le probabili formazioni di Inter-Milan:

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

