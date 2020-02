Inter-Napoli, Conte (Inter Tv): ”Il derby ha tolto troppe energie. Meritavamo di più, loro rimangono forti”

Il primo round della semifinale di Coppa Italia è andato al Napoli di Gattuso ma nulla è perduto: l’Inter dovrà vincere a tutti i costi nel ritorno in programma al San Paolo per strappare il pass per la finale.

Al termine della partita, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare la prestazione dei suoi: ‘‘Il Napoli per me ha la rosa più forte del campionato dopo la Juventus, lo ribadisco. Se batti il Liverpool in Champions, o Juve, Lazio e Inter significa qualcosa. Abbiamo trovato dieci giocatori dietro palla con Mertens su Brozovic, poi c’è stato l’episodio che ha cambiato la gara. Loro lo hanno voluto, avremmo meritato sicuramente di più”.

Le scorie post Inter-Milan: “Il derby ha tolto tante energie nervose, questo è sicuro. Ho cambiato cinque giocatori proprio per questo, per dare più energia da tutti i punti di vista. Non penso sia mancata l’intensità, secondo me il giro palla è stato troppo lento. Quando trovi una squadra così contro, è difficile poi colpire. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, hanno dato veramente tutto. Detto questo Gattuso è stato bravo a prepararla così”.

