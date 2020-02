CdS – Tra Inter e Nazionale, Sensi cerca il riscatto: l’ex Sassuolo torna ad allenarsi ma il rientro è ancora lontano

Stefano Sensi ne avrà ancora per un po’ prima di poter tornare sul rettangolo verde di gioco: il centrocampista dell’Inter, dopo la frattura allo scafoide del piede sinistro, è tornato in maniera blanda ad allenarsi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il recupero però è graduale e al momento non imminente: l’ex Sassuolo dovrà cercare, in questa ultima parte di stagione, di contribuire in maniera importante al finale di campionato dell’Inter, come fatto nei primi mesi, per blindare anche il posto in Nazionale in ottica Euro 2020.

