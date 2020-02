Inter, tifoseria da record: in 60.000 contro il Napoli. Domenica pronto l’esodo nerazzurro all’Olimpico

Dopo la grande notte del derby di Milano in cui l’Inter ha fatto registrare ben 75.817 spettatori, San Siro è pronta a vivere un’altra grande serata di calcio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista dell’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, questa sera sono attese circa 60mila persone per guidare la squadra nerazzurra verso un altro successo.

Ma non solo perché l’affetto dei tifosi dell’Inter si farà sentire anche in vista dello scontro diretto in programma domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. La vendita dei biglietti sta andando veloce e a Roma si dovrebbe arrivare a 10mila nerazzurri sulle tribune. L’ultimo esodo interista, due stagioni fa, portò bene e i 12mila tifosi festeggiarono all’ultimo respiro il ritorno in Champions League.

