Inter Women, Alborghetti suona la carica: “La Juventus per capire dove siamo arrivate”

In vista della super sfida in programma domenica contro la Juventus, Lisa Alborghetti, centrocampista dell’Inter Femminile, si è concessa ai microfoni di Sky Sport per presentare il match.

Ecco le sue parole: ‘‘Sarà una partita tosta e complicata, come tutte d’altronde. Noi stiamo lavorando soprattutto su noi stesse, sono cambiate tante cose rispetto ad inizio anno. Questa sfida con la Juve rappresenta anche uno stimolo per capire dove siamo arrivate. A livello personale, sono contenta perché gioco sempre e non è scontato. Il mio obiettivo è quello di imparare sempre, sia dalle compagne che dall’allenatore”.

