Inter Women-Bari Pink 2-2, pareggio per le nerazzurre di Sorbi

E’ da poco terminato il match tra Inter Femminile e Bari Pink, la gara è terminata in un pareggio per 2-2. Ad aprire le danze è Lisa Alborghetti, ad inizio primo tempo: una punizione dalla trequarti di Beatrice Merlo, Lisa si inserisce e spiazza il portiere della squadra avversaria. Dopo poco è rimette subito in parità la sfida Novellino con un gol da azione partita con un calcio d’angolo.

Riporta il vantaggio in casa nerazzurra Regina Baresi su calcio di rigore, procurato da Yoreli Rincon, ma poco dopo arriva di nuovo il pareggio, sempre con Novellino.

