Inter Women, la carica di Marinelli: “Derby? Lo sentiamo tanto. Emozione inspiegabile”

Stracittadina milanese in programma nel prossimo weekend del campionato femminile di Serie A: domenica l’Inter Women di Sorbi sfiderà il Milan Femminile di Ganz, antipasto del derby in programma poi il 9 febbraio a San Siro tra l’Inter di Conte e il Milan di Pioli.

In vista della partita, l’attaccante Gloria Marinelli si è concessa ai microfoni di Sky Sport per presentare la partita: “Credo che l’emozione di giocare un derby sia inspiegabile, far contenti gli interisti è un obiettivo. Lo sentono tanto ma anche noi”.

