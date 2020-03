Inter Women, Regina Baresi: “Partite con difficoltà ma siamo migliorate. Ho sempre sognato di giocare a calcio”

Regina Baresi, attaccante e capitano dell’Inter Women, è assieme a Stefania Tarenzi una delle due protagoniste della seconda puntata di Inter Calling, una serie di interviste realizzate da Inter TV durante queste settimane di sosta forzata dell’attività agonistica a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’isolamento: “Io sto bene, ovviamente sono sempre in casa. Esco solo per portare il mio cane a fare i bisogni. Poi cucino, mangio e mi alleno normalmente”.

Il cambiamento: “Davamo per scontato tantissime cose che consideravamo superflue. Ora abbiamo la possibilità di fermarci, di pensare a tutto quello che ci manca e quando tutto finirà, avremo molte più attenzione per tante piccole cose che non consideravamo importanti”.

Il tempo libero: “Sto alimentando la passione per la cucina. Il mio forte è dolce anche se sto cercando di non farli visto che mi sto allenando meno di prima”.

Il feeling in attacco con Tarenzi: “Il fatto di essere amiche fuori dal campo ci aiuta, ci siamo trovate bene sin da subito. Ci troviamo bene e credo che l’intesa si veda anche da fuori”.

Il calcio nel dna: “Da quando ho iniziato non ho mai voluto smettere. Ho sempre voluto fare questo”.

Un anno dopo la promozione in A: “Emozioni indescrivibili. Quello di quest’anno è un campionato sicuramente più difficile ma stimolante. Siamo partite con qualche difficoltà ma credo ci siano stati tanti miglioramenti dal punto di vista del gruppo e del gioco. Stiamo crescendo, andrà sempre meglio”.

