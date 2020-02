INTERISTI ON THE ROAD – Che tegola per Perisic! Esordio per Politano e Lazaro, Dalbert non sfigura contro la Juve

Icardi, Nainggolan, Perisic, Politano, Lazaro e tanti altri: la dirigenza dell’Inter tra la sessione estiva di mercato e quella invernale ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dal nuovo progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

ICARDI – Solo 22 minuti per l’attaccante argentino nella schiacciante vittoria del Paris Saint Germain sul Montpellier (5-0). L’ex capitano dell’Inter non è riuscito nemmeno questa volta a spezzare un digiuno che, tra campionato e coppa, ora dura da 6 partite. Uno stop improvviso quello di Maurito che, ad inizio stagione, ci aveva abituato a ben altro. Rimangono così 17 i gol realizzati fin qui da Icardi in 25 presenze.

NAINGGOLAN – Il Cagliari spreca una grande chance, venendo agguantata all’ultimo minuto dal Parma grazie alla rete messa a segno da Cornelius per il 2-2 finale. Ancora una grande prova per il centrocampista belga, reduce dal gol siglato a San Siro contro la sua ex Inter: solita partita di enorme personalità e eccellente tecnica, sfiora il gol e in partita fa più volte la differenza coi suoi strappi. Perfetto negli inserimenti in avanti, bene anche in fase difensiva.

PERISIC – Brutte notizie per l’esterno croato di proprietà dell’Inter che ha rimediato una frattura alla caviglia e resterà fuori almeno un mese. A confermarlo è lo stesso tecnico Flick: “Ha una frattura alla parte esterna della caviglia. Per guarire ci vorranno almeno 4 settimane, solo allora sarà in grado di potersi riprendere ad allenare”. Un infortunio che arriva proprio nel momento migliore di stagione per Perisic, partito ancora una volta titolare nell’attacco del Bayern Monaco vittorioso per 1-3 nell’ultima giornata di campionato sul Mainz. 89′ per lui e ancora importanti segnali di ripresa e crescita. Da vedere se questo infortunio cambierà le sorti della sua stagione e quindi anche quelle del riscatto in ballo tra Bayern e Inter.

DALBERT – La Fiorentina cade tra le polemiche nel lunch match disputato contro la Juventus nell’ultimo weekend di Serie A. La squadra viola perde per 3-0 ma ha fatto tanto discutere il penalty concesso ai padroni di casa a pochi minuti dalla fine e sul risultato di 1-0. Dalbert comunque non sfigura all’Allianz Stadium: sulla sua fascia c’è Cuadrado ma il brasiliano se la gioca alla pari. Spinge costantemente quando la Fiorentina prova a impensierire la Juventus.

LAZARO – Esordio assoluto con la maglia del Newcastle per l’esterno austriaco che ha lasciato in prestito l’Inter a gennaio. Partito dalla panchina, Lazaro ha collezionato il suo primo gettone in Premier League scendendo in campo nella ripresa della sfida contro il Norwich, terminata con il risultato finale di 0-0. 36 minuti per l’ex Hertha Berlino impiegato nel ruolo di terzino destro.