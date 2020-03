INTERISTI ON THE ROAD – Icardi entra e segna, Longo implacabile. Finalmente Brazao!

Icardi, Nainggolan, Perisic, Politano, Lazaro e tanti altri: la dirigenza dell’Inter tra la sessione estiva di mercato e quella invernale ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dal nuovo progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

ICARDI – Ci impiega solo 5 minuti per lasciare il segno nel poker rifilato dal suo Paris Saint Germain al Dijon nell’ultimo turno di Ligue 1. L’attaccante argentino entra in campo al minuto 71′ al posto di Cavani, al 76′ sigla il 3-0 del match e il suo 20esimo gol stagionale con la maglia del club parigino, il 12esimo in campionato. Numeri importanti per Maurito che però sembrano ancora non blindare il suo riscatto a fine stagione: Tuchel lo ha difeso in conferenza stampa, con l’Inter che continua a sperare in quei 70 milioni in ballo a giugno.

NAINGGOLAN – La sfida contro la Roma per lui non è mai una partita come le altre. Il Cagliari perde 3-4 contro i giallorossi in un match scoppiettante, come sempre è l’ultimo a mollare. E’ meno brillante del solito, sbaglia più del solito nell’ultimo passaggio ma la sua rimane comunque una gara sufficiente.

PERISIC – L’esterno croato non prende parte alla trasferta vittoriosa del Bayern Monaco sul campo del Hoffenheim (0-6), a causa della frattura alla caviglia rimediata qualche settimana fa in allenamento.

JOAO MARIO – Dopo la lunga sosta invernale, torna il campionato russo e lo fa con il grande big match tra Zenit e Lokomotiv Mosca. Match che termina a porte inviolate con il “nerazzurro” Joao Mario in campo per tutti i 90′ minuti. Il portoghese risulta essere uno dei migliore in campo dei suoi ma non riesce a condurre i propri compagni alla vittoria in un match molto duro e giocato ad altissimi ritmi.

DALBERT – Turno di riposo per l’esterno brasiliano dopo il rinvio della sfida tra Udinese e Fiorentina a causa dell’emergenza del coronavirus.

LAZARO – Fermo anche l’austriaco a causa del rosso rimediato nell’ultimo turno di campionato contro il Crystal Palace. Il suo Newcastle non va oltre lo 0-0 nel match interno disputato con il Burnley.

POLITANO – Parte titolare dal 1′ nella sfida vinta dal Napoli per 2-1 contro il Torino. Cerca di mettersi in mostra, si concede però troppe pause durante la partita, mostrando ancora alcune incertezze nel nuovo sistema di gioco azzurro. Sale in cattedra poco prima di uscire: manda quasi in gol Di Lorenzo e poi rischia di segnarne uno, in pallonetto.

PINAMONTI – Stop anche per il giovane canterano nerazzurro a causa del rinvio della sfida tra Milan e Genoa.

LONGO – Terzo gol consecutivo con la maglia del Venezia per l’attaccante classe 1992, tornato in Italia durante la finestra invernale di calciomercato. Il centravanti, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, sblocca il match interno al minuto 38′ contro il Cosenza con un tap-in da vero bomber. Completamente ritrovato grazie al Venezia. Sembra aver trovato l’ambiente ideale per ripartire, dopo l’esperienza sicuramente da archiviare con il Deportivo La Coruna. Il suo gol però non basta al Venezia per portare a casa i 3 punti con il Cosenza che nella ripresa trova la rete del definitivo 1-1.

BRAZAO – Finalmente Brazao! Prima da titolare, dopo 28 panchine, tra i pali della porta dell’Albacete. Il brasiliano sfrutta al meglio l’occasione dimostrando il proprio valore e la propria qualità con interventi da urlo. Una prestazione che non è passata inosservata, nonostante il gol subito nella sfida terminata con il risultato di 1-1 contro il Rayo Vallecano. Da capire se sarà bastato a Brazao per conquistare la fiducia del proprio allenatore e la titolarità nella porta dell’Albacete.

DI GREGORIO – Importantissima vittoria per il Pordenone sul campo dell’Empoli (0-1). Il portiere di proprietà nerazzurra viene chiamato poco in causa per larghi tratti di gara, si fa comunque trovare pronto quando gli attaccanti avversari cercano di farsi vedere dalle sue parti.

GLI ALTRI – Fermi Dalbert (Fiorentina), Pinamonti (Genoa), Dimarco (Hellas Verona), Radu e Karamoh (Parma) a causa dell’emergenza del coronavirus. Dopo il gol vittoria siglato in settimana contro il Catanzaro, Rivas parte titolare nella sconfitta interna della Reggina per mano del Monopoli (0-2): la squadra amaranto però rimane saldamente in testa al girone C di Serie C. Fermo anche il campionato svizzero e quindi turno di riposto per Axel Bakayoko e il suo San Gallo. Sconfitta per il St-Truiden di Colidio, partito titolare e in campo per 74′ (0-3 in favore del Mechelen). Non convocato Emmers (Waasland-Beveren) e Palazzi (Monza).

