INTERISTI ON THE ROAD – Troppa Juve per Nainggolan, che errore di Dalbert! Pinamonti-Radu, il futuro è un rebus

Icardi, Gabigol, Nainggolan, Perisic e tanti altri: la dirigenza dell’Inter nella sessione estiva di mercato ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dal nuovo progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

ICARDI – Il centravanti argentino ancora non è sceso in campo in questo 2020. Icardi infatti non è stato convocato da Tuchel in occasione del primo match del Paris Saint Germain del nuovo anno, valido per la sfida di Coppa di Francia disputata domenica contro il Linas Montlhery. Un’assenza comunque che non si è fatta sentire in zona gol, visto che il club parigino si è imposto con un netto e schiacciante 0-6. Questa sera Icardi sarà di scena nel quarto di finale della Coupe De Ligue in programma al Parco dei Principi contro il Saint-Etienne.

GABIGOL – Nei prossimi giorni l’Inter dovrà cercare di risolvere la grana Gabigol: al momento tutto sembra essere bloccato, con l’attaccante brasiliano che è tornato a tutti gli effetti ad essere un giocatore nerazzurro dopo la fine dell’accordo con il Flamengo. Il suo futuro però non sarà a Milano: la dirigenza dell’Inter, nonostante il grande 2019 disputato dall’ex Santos, non ha intenzione di puntare su di lui e aspetta di incassare un importante tesoretto che potrebbe rappresentare la svolta in vista della finestra invernale di gennaio. Il West Ham nelle ultime ore si è fatto sotto, il Flamengo resta la pretendente più accreditata: il club brasiliano però non può assicurare i 4 milioni di stipendio al giocatore. Novità potrebbe arrivare dal viaggio di Gabigol in Italia.

NAINGGOLAN – Il Cagliari viene sconfitto pesantemente dalla Juventus con un sonoro 4-0. Radja Nainggolan, partito titolare, risulta essere uno dei più propositivi ma la voglia del Ninja non basta. Prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma non viene supportato dai compagni. Lavoro incredibile in fase di pressing sul suo amico Pjanic. Ne paga in luciditá, perdendo troppi palloni e faticando a proporsi davanti.

PERISIC – Campionato fermo in Bundesliga, con il Bayern Monaco pronto a tornare in campo nel prossimo weekend sul campo del Norimberga.

DALBERT – La nuova Fiorentina di Iachini viene agguantata all’ultimo secondo da una perla di Orsolini, direttamente da calcio di punizione. L’esterno brasiliano parte titolare e nella ripresa ha una colossale occasione per chiudere il match, sbagliando malamente la scelta su un contropiede invece di lanciare a campo aperto Chiesa. Esce con i crampi a pochi minuti dalla fine lasciando il posto a Venuti.

PINAMONTI E RADU – Il Genoa torna alla vittoria, dopo l’arrivo in panchina di Nicola, battendo tra le polemiche il Sassuolo per 2-1. A fare notizia tra le tante cose è anche l’esclusione di Radu con Perin, appena arrivato dalla Juventus, schierato dal primo minuto tra i pali della porta del Grifone. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni sul futuro del portiere di proprietà dell’Inter. Out anche Pinamonti, a causa di un infortunio muscolare: anche per lui si potrebbero aprire nuovi scenari di mercato.

JOAO MARIO – Campionato in pausa anche in Russia per il freddo. Si riprenderà a fine febbraio, la squadra di Joao Mario sarà impegnata nel frattempo in diverse amichevoli da qui alla ripresa.

GLI ALTRI – Cinque minuti per Longo nella seconda vittoria consecutiva ottenuta in campionato dal Deportivo La Coruna. Ai box ancora Karamoh (Parma), panchina per Brazao. Fermi in Belgio il Waasland-Beveren di Emmers e il St.Truiden di Colidio.

