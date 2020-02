Juventus, Bentancur snobba Inter e Lazio: ”Noi pensiamo solo a noi stessi”

Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano della Juventus, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare della lotta scudetto e dell’imminente sfida al vertice in programma tra Lazio e Inter domenica sera all’Olimpico.

Ecco le sue parole: “Noi sappiamo che dobbiamo vincere contro il Brescia per restare primi in classifica. Conosciamo ‘importanza di questa partita, dobbiamo migliorare per vincere. L’Inter e la Lazio stanno facendo bene, ma come ho già detto noi dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

