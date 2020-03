Juventus-Inter, Conte per la storia. Da Lippi a Trapattoni: nessun nerazzurro ha vinto a Torino da ex

Juventus-Inter di per sé non è una partita come le altre. Per Antonio Conte l’emozione sarà ancora più grande. Per la prima volta nella sua carriera, il tecnico nerazzurro tornerà all’Allianz Stadium (a porte chiuse), in quello che per tre anni è stato il fortino della sua Juve.

Con la sua Inter si gioca l’ultima chance scudetto ma non solo. Come riportato da Il Giornale, in caso di vittoria, Conte sarebbe il primo tecnico nerazzurro a vincere a Torino in veste di ex: il primo a provarci fu Giovanni Ferrari che nella stagione 1942/1943 fu sconfitto pesantemente 4-2, il secondo Carlo Carcano che raccolse solo un pari in tre partite da nerazzurro tra il ’45 e il ’47.

Nulla da fare nemmeno per Jesse Carver (nel ’57-58 perse 3-1), Heriberto Herrera (nel ’69-70 perse anche lui 2-1), per non parlare di Giovanni Trapattoni che in cinque stagioni non è riuscito mai a vincere in casa della Signora, rimediando solo due pareggi. Non ci è riuscito nemmeno Marcello Lippi nel suo anno nerazzurro (Juve-Inter 1-0 nel ’99-00, gol di Inzaghi), mentre l’ultimo a provarci fu Claudio Ranieri nel 2012: perse 2-0 (gol di Caceres e Del Piero).

