CdS – Juventus-Inter, Lautaro e Lukaku, tocca a voi! Conte si affida alla LuLa per tornare a sognare

Toccherà ancora una volta a Lautaro Martinez e Lukaku trascinare l’Inter e cercare un’impresa che in casa nerazzurro manca dal novembre 2012. Come riportato dal Corriere dello Sport, nessuno dei due ha mai battuto la Juventus in carriera: il belga ex United ha rimediato due sconfitte in altrettanti incroci, non andando mai a segno a differenza del Toro che all’andata siglò il gol del momentaneo 1-1.

Lukaku però viene da un momento di forma decisamente migliore visto che solo nel 2020 ha segnato già 9 gol. Più complicato il periodo del 10 nerazzurro, in gol l’ultima volta il 26 gennaio contro il Cagliari. Poi il caos finale e il rosso rimediato all’ultimo minuti: da lì qualcosa sembra essersi rotto ma in casa Inter nessuno mette in dubbio le sue qualità. Quale miglior modo per scacciare le polemiche se non un gol allo Stadium contro la Juventus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!