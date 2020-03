Juventus-Inter, termoscanner in uso: controlli rigidi per chi entra all’Allianz Stadium

Juventus-Inter, recupero della 26a giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse ma all’Allianz Stadium sono attese circa 500 persone tra staff tecnico, dirigenziale e autorità. Come riportato da Tuttomercatoweb, prima dell’ingresso all’interno dell’impianto sportivo, come da circolare diffusa nei giorni scorsi dalla Lega Serie A, i club si sono organizzati predisponendo un servizio medico sanitario dotato di termoscanner per misurare la temperatura corporea a chi entra nello stadio.

Fotografi, giornalisti, addetti ai lavori al momento dell’ingresso allo si stanno sottoponendo ai controlli richiesti e, solo dopo aver ricevuto il via libera dagli operatori del servizio sanitario, potranno proseguire nel percorso verso la propria postazione.

