La conferma di Lampard: “Giroud non si muove, resta qui! E su Mertens…”

Né Inter, né Lazio, né Tottenham: Olivier Giroud, dopo una lunga telenovela di mercato, resterà al Chelsea fino a fine anno. A confermarlo è anche l’allenatore dei Blues Frank Lampard che ha annunciato in conferenza stampa la permanenza dell’attaccante francese a Londra fino al termine della stagione.

Ecco le sue parole: “Giroud non partirà, devo dire che in tutto questo periodo lui è stato incredibile sia come uomo che come professionista. Si è allenato con noi oggi, non faremo nessuna operaizone di mercato in entrata e in uscita. Mertens? Non arriva”.

