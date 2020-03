La provocazione di Sconcerti: “Inter su Castrovilli? Per Eriksen e 20 milioni se ne può parlare”

Mario Sconcerti, noto opinionista e giornalista del Corriere della Sera, crea sempre parecchio dibattito attorno alla sua figura con dichiarazioni forti che dividono in due il mondo degli addetti ai lavori.

L’ultima, in ordine cronologico, riguarda il nerazzurro Christian Eriksen, fantasista danese ex Tottenham sbarcato a Milano durante la finestra invernale di calciomercato. Un acquisto importantissimo per la storia recente dell’Inter che però non è ancora riuscito ad imporsi ed inserirsi pienamente nei meccanismi messi a punto da mister Conte.

Nonostante questo inizio non particolarmente brillante, Sconcerti difende le qualità del danese ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Ho un debole per lui, è un calciatore alla Antognoni. Non ha gran passo ma uno di pensiero”.

Parole condivisibili visto che la carriera di Eriksen parla da sé. Sconcerti addirittura sogna di vederlo a Firenze con la maglia viola e ipotizza uno scenario di mercato che avrebbe sicuramente del clamoroso: “L’Inter vuole Castrovilli? Se ci danno Eriksen e venti milioni, ne possiamo parlare”. Una trattativa da fantacalcio, una provocazione che sicuramente farà parecchio discutere.

