Lazaro: “Rinvio Europei? Presa decisione giusta. Salute più importante del calcio”

Gli Europei di calcio sono stati rinviati nel 2021: è questa la decisione presa dalla Uefa al termine della videoconferenza che si è tenuta nella giornata di martedì. La scelta nasce dall’esigenza di permettere, si spera ad emergenza rientrata, ai vari campionati nazionali di concludersi entro l’estate.

Una decisione unanime e accolta positivamente da tutti i Paesi. Anche Valentino Lazaro, esterno dell’Inter in prestito al Newcastle, ha approvato questa scelta commentando così ai microfoni di Kronen Zeitung: “Si è presa la scelta più giusta. In questo momento straordinariamente difficile per noi, l’attenzione non è rivolta al calcio, ma alla salute, alla coesione e alla nostra società”.

